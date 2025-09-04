NOVES DATES
La visita oficial del Copríncep francès s’endarrereix al 16 i 17 d’octubre
L’agenda intensa de Macron inclourà recepcions, parlaments i visites escolars
La visita oficial del Copríncep francès, Emmanuel Macron, a Andorra tindrà lloc finalment els dies 16 i 17 d’octubre, amb un desplaçament d’un dia respecte a les dates inicials previstes: el dia 15 i el 16. El canvi, tot i ser menor, respon a qüestions d’agenda de l’Elisi i no suposarà cap maldecap per reorganitzar els actes, tant en l’àmbit protocol·lari com logístic.
La previsió és que Macron arribi dimecres 16 al matí i marxi dijous 17 al vespre. Durant aquests dos dies, el cap d’Estat francès participarà en una recepció institucional, visitarà centres escolars i equipaments públics i mantindrà reunions amb autoritats andorranes. També està previst un contacte directe amb la ciutadania, tal com ja va fer el 2019 a la plaça del Poble. Una intervenció al Consell General també es preveu dins del guió de la visita.
El director de gabinet de la representació del Copríncep francès, Robert Mauri, va destacar fa un mes que Macron mostra “una voluntat clara” d’apropar-se a la realitat del país i de “donar visibilitat al paper que exerceix com a Copríncep”. El Govern i l’Elisi ja fa temps que treballen conjuntament en la definició final dels itineraris, els missatges institucionals i els dispositius de seguretat.
Entre les possibilitats que es valoren hi ha la presència de la seva esposa, Brigitte Macron, que podria acompanyar-lo en algunes activitats de caràcter educatiu. A més, no es descarta que Macron faci parades a diverses parròquies per acostar-se a la ciutadania de manera més descentralitzada.
També es preveu que el Copríncep aprofiti la seva estada per abordar qüestions d’actualitat, com ara el procés d’associació amb la Unió Europea, el repte de l’habitatge, la transició ecològica o la cooperació bilateral en matèria educativa i cultural. Serà una visita amb un marcat valor polític i simbòlic.