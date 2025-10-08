Consell de ministres
Les pensions més baixes augmentaran dos cops l'IPC
La pujada està inclosa a l'avantprojecte de llei del pressupost del 2026
Els jubilats amb pensions inferiors o iguals al salari mínim s'incrementaran dos vegades el percentatge de l'IPC, segons ha explicat el portaveu del Govern Guillem Casal. El ministre ha indicat que la revisió de les pensions està inclosa en l'avantprojecte de llei del pressupost del 2026 que tirarà endavant l'executiu i que seguirà la mateixa fòrmula de l'any passat per a la revalorització de la resta de prestacions de retir.
Les jubilacions que superin un o dos cops el salari mínim tindràn un augment igual a la inflació que hi hagi en finalitzar el 2025, i per a les que sobrepassin entre dos i tres cops el salar mínim la pujada serà d'un 25% de l'IPC, segons ha detallat Casal en la roda de premsa posterior al consell de ministres.
NACIONAL
Espot rebutja la demanda de la gent gran de finançar el fons de reserva
Agències