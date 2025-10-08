FESTA MAGNA
Espot rebutja la demanda de la gent gran de finançar el fons de reserva
Zapatero reclama una partida directa de 5 milions per a la guardiola de les pensions
El president de la Federació d’Associacions de la Gent Gran, Fèlix Zapatero, va aprofitar ahir la celebració de la Festa Magna per demanar al Govern una aportació directa de cinc milions d’euros al fons de reserva de la CASS dins del pressupost del 2026. Segons va defensar, aquesta estratègia ja s’aplica a altres països veïns per reforçar la sostenibilitat del sistema de pensions.
El cap de Govern, Xavier Espot, li va respondre que “aquí no hem de fer mimetisme d’altres països”, i va assegurar que, actualment, la branca de jubilació “és beneficiària” i no necessita transferències. Va recordar que, quan entri en dèficit, “el Govern està obligat per llei a cobrir-lo cada any amb els pressupostos generals”, fet que garanteix, segons va remarcar, que “les pensions sempre s’acabaran pagant”.
Zapatero també va instar l’executiu a elevar el salari mínim fins al 60% del salari mitjà –uns 1.650 euros bruts mensuals– i a incrementar en tres vegades l’IPC les pensions per sota del mínim. Espot va admetre que aquest objectiu salarial és compartit pel Govern i es vol assolir abans d’acabar la legislatura, però va advertir que triplicar l’IPC en les pensions “seria complicat”, tot i mantenir l’increment de dues vegades aplicat en exercicis anteriors.
En l’àmbit social, Zapatero va reclamar mesures temporals abans de l’obertura del nou Cedre el 2028, més pisos tutelats i més personal al servei d’atenció domiciliària. Espot va anunciar la contractació recent de cinc treballadores familiars i l’ampliació fins a 270 de les places públiques conveniades.
La jornada, que va culminar amb la missa al santuari de Meritxell, va comptar amb el missatge del bisbe i Copríncep episcopal, Josep-Lluís Serrano, que va recordar als padrins que “un poble sense gent gran perd l’herència de saber d’on venim”.