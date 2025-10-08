BOPA
Govern obre la via de la contractació directa per adjudicar la construcció dels pisos del Cedre
L'executiu ha contactat amb més de tres empreses i els ha demanat que presentin les ofertes abans de dimarts vinent
Govern obre la via de la contractació directa per adjudicar la construcció de l'edifici d'habitatges de preu assequible del Cedre. El motiu és que el concurs ha estat declarat desert "perquè les ofertes es disparaven de pressupost", segons ha estat publicat aquest matí al Butlletí Oficial del Principat d'Andorra (BOPA), on s'exposa que "contra aquesta resolució es pot interposar un recurs administratiu davant del Govern en el termini d'un mes".
L'executiu ja ha contactat amb més de tres empreses, tal com estipula la llei, i els ha demanat que presentin l'oferta abans del dimarts 14 d'octubre. "És una obra fonamental per Govern", han explicat des de l'executiu.
El mateix concurs, que va sortir publicat per primera vegada aquest estiu, ja va haver de ser prorrogat per falta d'ofertes que s'ajustessin als criteris. El primer termini finalitzava el 19 d'agost, i l'executiu el va prorrogar fins al 12 de setembre. Així i tot, el concurs ha quedat desert.
Les obres consisteixen en bastir un edifici amb 30 habitatges a una parcel·la propietat del comú d'Andorra la Vella a la zona del Cedre de Santa Coloma. Els habitacles tindran una superfície d’entre 35 i 82 metres quadrats, segons el nombre d’habitacions de cadascun (una, dues o tres) i, a més, a la planta soterrània s’han projectat places d’aparcament per als llogaters. També hi haurà serveis comunals com una nova llar i un menjador per a la gent gran.
Desert el concurs de condicionament de la Universitat
El Govern també ha declarat desert el concurs de condicionament de nous espais per a la Universitat d'Andorra. Per aquest motiu, l'executiu ha decidit aplicar, també, la via de la contractació directa per adjudicar els treballs. Govern ja ha parlat amb, almenys, tres empreses i els ha explicat les condicions del concurs perquè puguin ajustar les ofertes, que s'hauran de presentar abans del dimarts vinent, 14 d'octubre.