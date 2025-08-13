BOPA

Govern torna a prorrogar el concurs per construir els pisos assequibles del Cedre

Les ofertes es poden presentar fins al 12 de setembre

Imatge que tindrà el bloc de pisos de lloguer assequible del CedreAltura

Redacció
Andorra la Vella

El Govern ha tornat a ampliar el termini per presentar ofertes al concurs públic per licitar les obres de construcció de l’edifici d’habitatges de preu assequible al carrer del Cedre, a Andorra la Vella. L’edicte publicat al BOPA puntualitza que les ofertes poden presentar-se fins al 12 de setembre a les cinc de la tarda mitjançant la plataforma de contractació del sector públic. L’obertura de les pliques es farà el 17 i el 19 de setembre. L'executiu ja havia ampliat el termini per presentar ofertes el juny. Termini que finalitzava el pròxim 19 d'agost. 

Cal recordar que és previst bastir un edifici amb 30 habitatges a una parcel·la propietat del comú d'Andorra la Vella a la zona del Cedre de Santa Coloma. Els habitacles tindran una superfície d’entre 35 i 82 metres quadrats, segons el nombre d’habitacions de cadascun (una, dues o tres) i, a més, a la planta soterrània s’han projectat places d’aparcament per als llogaters. També hi haurà serveis comunals com una nova llar i un menjador per a la gent gran.

