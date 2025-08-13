BOPA
Govern torna a prorrogar el concurs per construir els pisos assequibles del Cedre
Les ofertes es poden presentar fins al 12 de setembre
El Govern ha tornat a ampliar el termini per presentar ofertes al concurs públic per licitar les obres de construcció de l’edifici d’habitatges de preu assequible al carrer del Cedre, a Andorra la Vella. L’edicte publicat al BOPA puntualitza que les ofertes poden presentar-se fins al 12 de setembre a les cinc de la tarda mitjançant la plataforma de contractació del sector públic. L’obertura de les pliques es farà el 17 i el 19 de setembre. L'executiu ja havia ampliat el termini per presentar ofertes el juny. Termini que finalitzava el pròxim 19 d'agost.
Cal recordar que és previst bastir un edifici amb 30 habitatges a una parcel·la propietat del comú d'Andorra la Vella a la zona del Cedre de Santa Coloma. Els habitacles tindran una superfície d’entre 35 i 82 metres quadrats, segons el nombre d’habitacions de cadascun (una, dues o tres) i, a més, a la planta soterrània s’han projectat places d’aparcament per als llogaters. També hi haurà serveis comunals com una nova llar i un menjador per a la gent gran.