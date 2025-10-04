FUNCIÓ PÚBLICA
Govern convoca el dia 8 els sindicats per signar l’acord
El Govern ha convocat els sindicats de funcionaris dimecres vinent per a l’acte formal de signatura de l’acord per a la pujada salarial. Els únics que fallaran són els representants de l’Associació de Bombers (ABA), que ja han informat el ministre de Funció Pública, Marc Rossell, que no assistiran a l’acte de signatura “perquè vam adreçar, en temps i forma, una proposta de modificació per aclarir una part essencial de l’acord al secretari d’Estat i fins avui no hem rebut cap resposta”. El sindicat considera “inadmissible que es procedeixi a la signatura d’un document sense haver donat resposta a les observacions plantejades pels representants sindicals”, i apunta que no poden validar ni participar en “un acte de signatura fins que no s’hagin resolt els punts que hem posat damunt la taula”.
L'ABA ha informat el ministre que no hi assitirà