Govern convoca el dia 8 els sindicats per signar l’acord

Una de les reunions del Govern i funcionaris.

Una de les reunions del Govern i funcionaris.

El Govern ha convocat els sindicats de funcionaris dimecres vinent per a l’acte formal de signatura de l’acord per a la pujada salarial. Els únics que fallaran són els representants de l’Associació de Bombers (ABA), que ja han informat el ministre de Funció Pública, Marc Rossell, que no assistiran a l’acte de signatura “perquè vam adreçar, en temps i forma, una proposta de modificació per aclarir una part essencial de l’acord al secretari d’Estat i fins avui no hem rebut cap resposta”. El sindicat considera “inadmissible que es procedeixi a la signatura d’un document sense haver donat resposta a les observacions plantejades pels representants sindicals”, i apunta que no poden validar ni participar en “un acte de signatura fins que no s’hagin resolt els punts que hem posat damunt la taula”.

