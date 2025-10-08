Habitatge
Adjudicada per 7,4 milions la fase decisiva dels pisos públics del Pessebre
L’edifici, que es preveu acabat a la tardor del 2026, sumarà 34 nous habitatges
El consell de ministres ha aprovat l’adjudicació de la fase 2 de les obres dels habitatges públics de lloguer assequible de l’avinguda del Pessebre, 60, a Escaldes-Engordany, per un import total de 7.422.946,19 euros. D’aquesta inversió, 6 milions seran aportats pel Govern i 1,42 milions pel comú d’Escaldes, segons el conveni de col·laboració signat el març del 2023. Els treballs s’han adjudicat a Construccions i Edificacions les Valls, SAU, i formen part del pla per assolir 500 pisos al parc públic de lloguer assequible l’any 2027.
La segona i darrera fase inclou les feines d’arquitectura i les instal·lacions d’aigua, electricitat i emergències, amb una durada prevista de dotze mesos. S’iniciarà un cop finalitzada la fase 1, actualment en execució, centrada en l’estructura de fusta i els nuclis d’escales i ascensors. El comú ja havia completat la fase zero, amb l’excavació, la fonamentació i les plantes d’aparcament. L’edifici, que es preveu acabat a la tardor del 2026, sumarà 34 nous pisos —d’una a tres habitacions i cinc estudis— al parc públic d’habitatge de lloguer assequible del Govern.