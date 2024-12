Adjudicada per 1,6 milions la primera fase dels pisos públics del Pessebre

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

El Govern ha adjudicat per 1,6 milions d'euros la primera fase dels treballs del bloc de pisos de lloguer assequible de l'avinguda del Pessebre d'Escaldes. Les obres permetran començar a aixecar les sis plantes on es repartiran 34 habitatges del parc públic del projecte que finança el Govern sobre una parcel·la d'uns 800 metres quadrats cedida pel comú d'Escaldes, que s'ha encarregat de l'excavació del terreny, de la construcció de l'aparcament i de la planta baixa. Els treballs els farà l'empresa Pidasa Serveis en un termini d'execució de cinc mesos.

El portaveu de l'executiu, Guillem Casal, ha assenyalat en la roda de premsa de consell de ministres que s'ha decidit fer l'obra per fases perquè així es poden aprofitar les partides pressupostàries que el departament de Territori i Urbanisme tenia disponibles d'aquest exercici i per poder començar de seguida quan el comú escaldenc finalitzi la part dels treballs que li correspon. I ha destacat que els pisos de l'avinguda del Pessebre han d'estar enllestits el 2026 per formar part dels 400 habitatges del parc públic que s'habilitaran en 3 anys.

Casal ha informat a més que el consell de ministres ha aprovat la cessió a l'Institut Nacional de l'Habitatge de la gestió de l'edifici de 23 pisos de l'avinguda Sant Joan de Caselles de Canillo per adjudicar-los a beneficiaris del parc públic. L'immoble té plantes on es reparteixen 17 habitatges d'una habitació, i 6 unitats de dues cambres.

Obres de millora a l'Auditori Nacional

El Govern ha previst una partida de 770.000 euros totals per millorar l'Auditori Nacional. La primera fase de les obres s'han adjudicat per 386.429,14 euros a l'empresa EM-T Enginyeria, que tindrà un termini d'execució de quatre mesos, segons ha fet públic el Govern durant la roda de premsa del Consell de ministres. Així doncs, es millorarà l'eficiència del sistema de climatització, s'actualitzaran les instal·lacions de seguretat contra incendis; es canviarà el sistema de subministrament elèctric; es substituirà l'enllumenat, entre d'altres. Un cop finalitzada la primera fase, es donarà pas a la segona, prevista pel juny de 2025.

Més atenció al públic a la policia

El Govern ha aprovat l'adjudicació dels treballs de reforma i adequació de la planta baixa del despatx central de la policia per 327.601,72 euros a l'empresa Construccions Modernes. La intenció és afegir una nova zona d'atenció al públic a l'accés pel carrer Ciutat de Sabadell, ja que actualment a la planta baixa no hi ha cap servei públic i així "donar un millor servei als usuaris".