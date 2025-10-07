Educació
La Universitat d'Andorra inaugura el curs acadèmic amb la creació de dues institucions de recerca
La institució va tancar l'any passat amb un nou record d'alumnes matriculats
La Universitat d’Andorra (UdA) ha anunciat la creació de dues noves institucions de recerca aplicada amb l'objectiu de consolidar el seu paper "com a referent acadèmic i científic al país": l’Institut Universitari de Recerca en Salut (IURS) i l’Observatori Interdisciplinari d’Història, Ciència Política, Relacions Internacionals i Unió Europea (OHPI-UE). L’anunci s’ha fet durant l’acte d’inauguració del nou curs 2025, celebrat a l'Andorra Park Hotel aquest matí, i que ha comptat amb la presència del cap de Govern, Xavier Espot, i del ministre de Relacions Institucionals, Educació i Universitats, Ladisau Baró.
El rector de la Universitat, Juli Minoves, ha destacat que aquest curs s’ha assolit el nombre més alt d’alumnes matriculats, amb 685 estudiants, i un increment del 9% d’alumnes nous respecte al curs anterior. La UdA acull actualment un terç dels estudiants del país i manté converses amb Andorra Telecom per al trasllat de les instal·lacions de l’edifici Cub a la plaça de la Germandat.
Josep Maria Garrell, president de la European University Association, ha anunciat l’aprovació del nou Pla estratègic 2025-2029, que té com a objectiu consolidar la UdA com la universitat dels Pirineus. En aquest curs 2024-2025, la institució ofereix 16 programes de formació reglada i 94 de formació continuada, amb 1.910 estudiants en ensenyaments reglats i 1.227 en formació continuada.