Educació
26.127 matriculats a la Universitat d'Andorra des de la creació
La memòria de l'UdA explica que la gran majoria de les persones titulades desenvolupen, actualment, la carrera professional al país
El 1988 es creava l'escola universitària d'infermeria. Des de llavors i fins al mes de juliol d'aquest any la Universitat d’Andorra (UdA) ha tramitat un total de 26.127 matrícules (expedients). En aquest període, s’han expedit 7.097 títols, incloent-hi formacions reglades i formació continuada. 1.812 són títols d’estat: 229 diplomes professionals avançats, 482 diplomatures, 137 llicenciatures, 833 bàtxelors, 100 màsters i 31 doctorats. Tal com recull la memòria de l'UdA corresponent al curs 24-25, la gran majoria de les persones titulades desenvolupen actualment la seva carrera professional al país.
Entrant al detall de les dades tenim que del centre de ciències de la salut, fins al curs 2024-2025 (inclòs) n’han sortit un total de 539 persones titulades en infermeria (82% dones i 18% homes), disset de les quals (100% dones) especialitzades en infermeria obstetricoginecològica (llevadora). Quant al centre de ciències de l’educació, 243 persones en total (84% dones i 16% homes) s’han titulat en l'àmbit de l’educació, ja sigui de bàtxelor o de màster. I des del centre d’estudis empresarials i tecnològics s’han titulat 194 estudiants en l’àmbit de la informàtica (12% dones i 88% homes) i 367 en l’àmbit de l’empresa (54% dones i 46% homes).
Pel que fa a la formació reglada d’estudis virtuals, s'han titulat 438 persones de diplomatura, llicenciatura, bàtxelor i màster (52% dones i 48% homes) en matèries tan diverses com administració d'empreses, ciències polítiques, comunicació, dret, enginyeria informàtica, estudis de l'Àsia Oriental, humanitats, multimèdia, llengua catalana, psicologia, publicitat, o turisme.
D'altra banda, el setembre de 2009 va començar el primer semestre del programa de doctorat, amb deu persones doctorandes admeses. Des de llavors s'han doctorat 31 persones (74% dones i 26% homes).
L'UdA compta també amb una àmplia oferta de formació continuada. Així, els estudiants dels programes de postgrau, cursos, i formacions de curta durada que ofereix la institució han representat 19.234 expedients, en formacions d’àmbits tan variats com són el dret andorrà, les ciències de l’educació, la direcció d’empreses, les tecnologies de la informació o la salut (1.677 a postgraus, 6.880 a cursos d'actualització i 10.667 a seminaris). Aquests són només alguns exemples de les diferents temàtiques que s’han impartit.
A l’acabament del curs 2024-2025, s’havien expedit 5.285 títols propis (1.653 corresponents a diplomes de postgrau i 3.632 a diplomes d’aprofitament) (64% dones i 36% homes).