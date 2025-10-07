El cap de Govern deixa la presidència de Demòcrates

La cúpula del partit es renovarà al novembre pensant ja en les pròximes eleccions, en candidat i aliances, on Espot veu CC

DA va celebrar ahir una reunió de l’executiva i càrrecs electes.

DA va celebrar ahir una reunió de l’executiva i càrrecs electes.Fernando Galindo

Pietat Martin Vivas, Dolors Moreno
Andorra la Vella

Demòcrates celebrarà un congrés el pròxim 29 de novembre que suposarà la renovació de l’executiva. Xavier Espot deixarà la presidència en un moviment emmarcat en la pròxima cursa electoral: “A dos anys de les eleccions té sentit que es faci una renovació profunda de l’executiva i que siguin persones amb un nou impuls que pilotin el partit i les converses amb les altres formacions polítiques de cara a possibles aliances en el futur.” Aliances en què el polític escaldenc continua situant Ciutadans Compromesos, malgrat els moviments de Carles Naudi per impulsar una marca nacional que va assegurar desconèixer. “De la mateixa manera que crec que DA no pot guanyar la Massana sense CC, CC no pot guanyar la Massana sense DA”, va reflexionar. Per tant, “estem condemnats a entendre’ns” i així va assegurar que és. “Els partits que estem en la centralitat política tenim tot l’interès a anar junts i a entendre’ns”, va dir.

Per Espot, el projecte de Demòcrates està plenament vigent. Ara cal cercar un candidat i va fer una llista de perfils amb garanties de fins a cinc ministres (Baró, Marsol, Casal, Torres i Bonell) i el síndic general. Això sí, va assegurar que la decisió serà del partit. Finalment, va afirmar que no es planteja avançar eleccions, però que “el que importa és l’interès del país. I si jo en algun moment veiés que donar continuïtat a la legislatura pot portar perjudici a l’interès general, no m’ho pensaria dues vegades”.

REFERÈNDUM PER APLICAR L'ACORD EN TOTS ELS CASOS

Govern va voler tallar un debat que s’ha generat entre els contraris a l’acord que avisen que es pretén una aplicació provisional de l’acord amb la UE sense referèndum previ. “No sé d’on surt. El Govern sempre ha dit que si es modifica la Llei de tractats per preveure l’entrada en vigor provisional, no ho farem abans de tenir la confirmació per referèndum que la ciutadania està a favor de l’acord.” Una consulta per a la qual ja no es posa data tenint en compte que el calendari està supeditat als passos dels 27. El primer, la naturalesa jurídica, decidir si és o no mixt.
