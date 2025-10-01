Empreses

El grup Majestic deixa la gestió de l'hotel de Messi

La cadena MiM ha buscat un nou llogater per als establiments

L'hotel MiM de Leo Messi a l'avinguda Carlemany d'EscaldesFernando Galindo

Majestic Hotel Group deixa de ser l'encarregat dels sis establiments MiM propietat de Leo Messi, entre els quals es troba el que el futbolista té a l'avinguda Carlemany, d'Escaldes-Engordany, segons publiquen mitjans espanyols. El grup hoteler abandona la cadena del futbolista a partir de l'1 de novembre perquè treballen en règim de lloguer i Majestic ho fa en la modalitat de gestor, han explicat des de l'empresa. 

MiM passa a tenir un nou llogater, el nom del qual encara no s'ha fet públic. La cadena hotelera de Messi té establiments en Andorra, Baqueira, Eivissa, Mallorca, Sitges i Sotogrande.   

