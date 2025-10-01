Empreses
El grup Majestic deixa la gestió de l'hotel de Messi
La cadena MiM ha buscat un nou llogater per als establiments
Majestic Hotel Group deixa de ser l'encarregat dels sis establiments MiM propietat de Leo Messi, entre els quals es troba el que el futbolista té a l'avinguda Carlemany, d'Escaldes-Engordany, segons publiquen mitjans espanyols. El grup hoteler abandona la cadena del futbolista a partir de l'1 de novembre perquè treballen en règim de lloguer i Majestic ho fa en la modalitat de gestor, han explicat des de l'empresa.
MiM passa a tenir un nou llogater, el nom del qual encara no s'ha fet públic. La cadena hotelera de Messi té establiments en Andorra, Baqueira, Eivissa, Mallorca, Sitges i Sotogrande.
