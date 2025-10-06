Successos
L'andorrana que va matar la filla a Coll de Nargó era conscient dels seus actes segons el psiquiatra
L’informe va ser elaborat per dos experts i és “més garantista” que en altres casos
El primer informe psiquiàtric que se li va fer a la dona acusada d’assassinar a la seva filla al Coll de Nargó mitjançant una sobredosi de fàrmacs revela que n’era conscient dels seus actes, tot i assenyalar que pateix un trastorn de la personalitat de Clúster B i depressió major recurrent.
Fonts properes al diari han confirmat que aquest estudi s’ha dut a terme per dos psiquiatres i no per un forense, com en altres casos, fet que el converteix en un peritatge “molt més garantista” i que no deixa espai per a una reinterpretació. La dona, veïna de Sant Julià de Lòria, ha expressat la seva indiferència des del primer moment i segueix en presó preventiva al centre penitenciari de Ponent.
El cas es remunta al 8 de novembre de l’any passat, quan els Mossos d’Esquadra de la Seu d’Urgell van iniciar la recerca d’una dona i de la seva filla després de rebre la denúncia de la seva desaparició. Un cop activat el dispositiu de cerca, el diumenge 10 de novembre els agents van localitzar la dona a Coll de Nargó i, poc després, van trobar el cos sense vida de la menor. El cadàver de la nena va ser descobert en una bardissa d’una granja apartada del nucli urbà, situada entre el parc de bombers voluntaris i el cementiri del municipi. Segons les primeres informacions, la dona també hauria intentat suïcidar-se sense èxit amb la mateixa medicació que va administrar a la seva filla.
NACIONAL
Investiguen l’entorn escolar de la nena andorrana morta a Coll de Nargó
Jordi Solé
La policia va procedir a detenir-la, i davant dels Mossos va afirmar que volia evitar que la seva filla patís el mateix que ella, segons van explicar fonts properes al cas. Més endavant, davant del jutge, va decidir acollir-se al dret de no declarar, malgrat que, segons les mateixes fonts, es trobava mentalment capacitada.