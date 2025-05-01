SUCCESSOS
Investiguen l’entorn escolar de la nena andorrana morta a Coll de Nargó
El jutge de la Seu ha demanat una comissió rogatòria a les autoritats del Principat
El jutjat de la Seu d’Urgell ha sol·licitat una comissió rogatòria per identificar els menors que compartien classe amb la nena andorrana de sis anys assassinada a Coll de Nargó a mans de la mare. El jutge va demanar ahir, a les autoritats andorranes, conèixer els noms dels alumnes, així com els dels pares d’aquests i els dels professors i monitors de l’escola de Sant Julià de Lòria on estudiava la nena.
La comissió rogatòria permetrà que el magistrat tingui accés als contactes de les persones de l’entorn escolar de la menor, sempre que l’autoritat judicial andorrana ho accepti. En el cas que la resposta a la sol·licitud sigui favorable, serà l’instructor del cas qui decidirà si estima convenient citar a declarar alguna persona de l’entorn escolar, en qualitat de testimoni.
L’objectiu del jutge seria analitzar l’actitud de la menor quan anava a l’escola, a partir de les possibles declaracions dels testimonis. Els avis i altres familiars propers estan citats a declarar a partir de la segona quinzena de maig.
Informe psiquiàtric
El procediment judicial continua pendent de l’anàlisi psiquiàtrica de la mare, que hauria d’estar disponible en les pròximes setmanes. L’informe servirà per saber si la dona és imputable o no i, també, si li són aplicables eximents parcials o atenuants.
Mentrestant, la dona continua reclosa al mòdul psiquiàtric de la presó de Lleida en espera d’aquesta avaluació, que servirà per traçar la línia de defensa i determinar el grau de responsabilitat de la mare en el crim.
El cas es remunta al 8 de novembre de l’any passat, quan els mossos d’esquadra van iniciar la recerca de la dona i la filla després que es denunciés la seva desaparició. El 10 de novembre, els agents van trobar la mare a Coll de Nargó i poc després el cos sense vida de la menor, en una bardissa d’una granja allunyada del poble. L’informe toxicològic va confirmar que la causa de la mort va ser “la suma de medicaments” que la dona, veïna de Sant Julià de Lòria, va subministrar a la seva filla. En la seva declaració, la mare va explicar que volia evitar que la filla passés per tot el que ella estava passant.
L’historial mèdic de la dona es remunta a quan tenia 14 anys, quan es va iniciar el tractament psiquiàtric. Està diagnosticada de trastorn de personalitat i de depressió major.