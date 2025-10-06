Successos
Controlat un conductor amb 1,89 d’alcoholèmia
La policia arresta sis persones durant el cap de setmana per conduir sota els efectes de l’alcohol
La policia ha arrestat cinc persones durant el cap de setmana i la matinada d’avui per conduir sota els efectes de l’alcohol, entre les quals un conductor amb 1,89 d'alcoholèmia. El detingut va registrar una de les taxes més elevades dels últims tres dies.
Els fets se sumen a l'arrest d'un home de 48 anys a Encamp després de registrar una taxa d’alcoholèmia de 2,40 g/l. El conductor va ser controlat inicialment pels agents de circulació, que van avisar la policia després que l’home tingués un accident de danys materials en col·lidir contra un senyal vertical a les quatre de la tarda.
NACIONAL
Detingut per conduir ebri i xocar contra un senyal
Redacció