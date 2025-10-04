Successos
Detingut per conduir ebri i xocar contra un senyal
El conductor, resident de 42 anys, va donar positiu amb una taxa d’alcohol de 2,40 grams per litre de sang
La policia ha detingut un resident de 42 anys després que patís un accident tot sol a l’avinguda François Mitterrand d’Encamp. L’home va xocar amb un senyal de trànsit vertical i, segons van constatar els agents de circulació comunals, presentava signes evidents d’embriaguesa.
Davant la sospita, els urbans van avisar la policia, que va sotmetre el conductor a la prova d’alcoholèmia. El resultat va ser una taxa de 2,40 grams per litre de sang, molt per sobre del límit legal permès. Tot i l’impacte, el conductor no va resultar ferit.