Publicat per Redacció Andorra la Vella Creat: Actualitzat:

El nombre d'andorrans ha augmentat en 209 persones en el primer trimestre de l'any. Un total de 132 passaports nacionals han estat atorgats amb plenitud de drets i per a 77 persones hi ha hagut reconeixement del dret d'adquisició de la nacionalitat a títol provisional fins que acreditin la pèrdua de la nacionalitat que tenien, segons publica Estadística.

El recull detalla que dels nacionals amb tots els drets, 80 ciutadans van obtenir el passaport per origen i 52 el van adquirir després de renunciar a la nacionalitat anterior. D'aquest mig centenar de persones n'hi ha un 84,6% que han aconseguit el passaport per complir el termini exigit d'anys de residència, el 13,5% han esdevingut andorrans per matrimoni i l'1,9% restant correspon a "altres motius".

Estadística indica que un 56,8% dels nous andorrans per residència són homes i que la majoria són nascuts a Espanya, ja que un 70,5% han renunciat a la nacionalitat espanyola. I afegeix que en el cas dels titulars del passaport del Principat per matrimoni, un 57,1% eren homes.