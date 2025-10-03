Sindicats
L'Associació de Bombers no assistirà a l'acte de signatura de l'acord salarial
El sindicat reclama resposta a una proposta de modificació feta fa temps
L'Associació de Bombers ha informat al ministre de Funció Pública i Transformació Digital, Marc Rossell, que no assistiran a l'acte de signatura de l'acord de la política retributiva, previst pel 8 d'octubre, "perquè vam adreçar, en temps i forma, una proposta de modificació per clarificar una part essencial de l'acord al secretari d'Estat i fins avui no hem rebut cap resposta". El sindicat considera "inadmissible que es procedeixi a la signatura d'un document sense haver donat resposta a les observacions plantejades pels representants sindicals", i apunta que no poden validar ni participar en "un acte de signatura fins que no s'hagi resolt els punts que hem posat damunt la taula".