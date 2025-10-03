FUNCIÓ PÚBLICA
El sindicat majoritari dels bombers signa l’acord salarial amb condicions
La majoria d’afiliats de l’A118 voten a favor de firmar-lo però n’esperen millores
El Govern farà el ple de signatures sindicals a l’acord sobre la pujada salarial. Únicament, es manté al marge l’Associació de Bombers (ABA), que lidera amb la Unió Sindical d’Andorra (USdA) la queixa que el pacte menysté els funcionaris jubilats. Ahir el sindicat majoritari als bombers, l’A118, va rubricar finalment el document després de la consulta exprés feta als afiliats, que va donar una majoria de vots favorables a firmar. Una enquesta posterior a la reunió informativa dels ministres Ester Molné i Marc Rossell a la caserna de Santa Coloma i que se’ls apressés a donar una resposta. Però van matisar que és una firma amb condicions.
El complement específic i les especialitats, les demandes
Molné i Rossell van acudir a la caserna per defensar el contingut d’un acord que ha generat molt desencís al cos de bombers. Fins dimecres únicament l’havia signat el Sindicat de Bombers (SIBA) i admetia que a contracor. El president de l’A118, Miquel Àngel Adrán, que representa més de la meitat dels efectius del cos, va explicar que després de mantenir “un intens debat” posterior a la trobada amb els ministres es va obrir l’enquesta avançada pel Diari i que va donar com a resultat una majoria (minsa, però majoria) de vots favorables a la signatura. En concret, la diferència entre els partidaris de signar i els que ho refusaven va ser de tres vots. Adrán va explicar que ara esperen que el Govern compleixi els compromisos: que la negociació del complement específic no està tancada i hi pot haver una revisió (malgrat que se’ls va deixar clar que no es mouran de la partida assignada per a tots els uniformats) i iniciar un període de revisió del reglament d’especialitats, una altra de les reivindicacions del col·lectiu. Adrán va afirmar que els resultats de l’enquesta evidencien una polarització i que, per tant, “la gent estarà bastant atenta als passos del Govern i a si es compleixen”.
I després que l’ABA anunciés que es desmarcava de l’acord en defensa dels jubilats, ahir l’USdA va denunciar la “discriminació” que creuen que suposa “cap a qui ha servit durant dècades el servei públic”.