Escaldes-Engordany
Pérez acusa Gili d'apartar-lo per motius arbitraris
El conseller ha presentat un escrit d'oposició a l'Acord de la Junta de Govern
El conseller del comú d’Escaldes-Engordany, David Pérez, acusa la cònsol major, Rosa Gili, d'"autoritària" per haver-lo apartat de la Junta de Govern. En el comunicat que acompanya les al·legacions, el conseller acusa la cònsol major d’emprendre una acció política contra ell pel fet d’haver discrepat públicament de diverses actuacions del comú. Pérez considera que la decisió s’ha pres des d’una voluntat "autoritària" per apartar-lo de la gestió comunal: "És el resultat d'una voluntat públicament expressada per la cònsol major, d'apartar-me de la política comunal perquè no soc un elegit disciplinadament obedient als seus designis autoritaris".
Pérez ha presentat formalment una oposició a l’acord de la Junta de Govern del passat 23 de juliol, pel qual va ser suspès provisionalment com a membre d’aquest òrgan. En un extens escrit registrat aquest divendres, Pérez sol·licita la nul·litat de l’acord per vulneració de la legalitat, manca de competència de la Junta i inconstitucionalitat de la mesura.
Pérez defensa que no existeix cap precepte legal que permeti la seva exclusió, ni cap incompatibilitat derivada de la seva activitat professional a l’empresa concessionària d’aparcaments. Argumenta també que no va ser convocat correctament a la reunió on es va prendre la decisió, i que aquesta situació l’ha deixat en indefensió jurídica. Lamenta, a més, que se l’acusi de conflicte d’interessos sense fonament legal i sense haver estat escoltat. D’aquesta manera, el conseller reclama que es declari la nul·litat de l’acord i es restauri la seva condició de membre de ple dret de la Junta de Govern.
