Unicef recapta 438.000 euros durant el 2024
L'entitat ha impulsat 44 tallers del consell d'infants a totes les parròquies
Unicef Andorra ha tancat l’any 2024 amb una recaptació rècord de 438.000 euros, superant els 426.000 euros obtinguts el 2023, segons recull la memòria de l'entitat. L'increment ha estat possible gràcies a la creixent implicació de la societat andorrana, especialment del sector privat, que ha aportat més del 90% dels fons, destaquen des de l'ONG.
Els recursos recollits han permès destinar el 86% a programes internacionals de cooperació i resposta a emergències, mentre que el 14% restant s’ha invertit en projectes de sensibilització i comunicació dins el país. Unicef ressalta que l’impacte global ha estat significatiu, amb accions com la construcció d’eco-pobles a Madagascar, amb 3.000 beneficiaris, l’atenció a més de 46.000 dones i nenes a l’Afganistan i l’alliberament de 2.000 infants reclutats per grups armats a Somàlia.
La memòria 2024 també recull l’activitat local d’UNICEF Andorra, que ha impulsat 44 tallers del Consell d’Infants, ha celebrat la Setmana “Som Infància” i ha reforçat l’Observatori de la Infància. “Aquest 2024 ha estat un any de celebració i canvi”, ha ressaltat la directora executiva, Dàmaris Castellanos.
