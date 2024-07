Unicef Andorra va recaptar més de 416.000 euros l'any 2023

detail.info.publicated Redacció Andorra la Vella detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

Unicef Andorra ha presentat aquest matí la memòria d'activitats del 2023, on informa que ha recaptat un total de 416.314,53 euros, distribuïts en un 90,39% procedent del sector privat i el 9,61% restant de l'aportació de Govern. A la roda de premsa de presentació de l'informe, també s'ha presentat la nova directora executiva, Dàmaris Castellanos.

Els diners recaptats per l'organització, segons recull l'informe, estan destinats en els programes d'Unicef tant a Andorra com a la resta del món, a subvencionar el cost de les activitats de recaptació i els serveis de gestió i administració de l'organització.

De les tasques realitzades a Andorra, l'organització ha destacat l'observatori de la infància, el qual s'ha complementat per l'enquesta de la convivència escolar, realitzada amb la col·laboració del ministeri d'Educació, que ha permès actualitzar diversos indicadors. L'organització celebra que tres escoles del Principat siguin amigues d'Unicef, i resta a l'espera del compromís i la creació de plans locals per a la infància de cada comú. Una vegada els set plans estiguin realitzats, Andorra serà l'únic país del món amb totes les parròquies amigues de la infància.

Referent a la cooperació internacional, des d'Andorra tenen tres projectes actius. El primer, té lloc a Madagascar i fa referència a accelerar el desplegament de sistemes d'aigua alimentats d'energia solar. El segon, se centra en Afganistan, on es dona suport i atenció materna de qualitat, es lluita contra l'anèmia en els adolescents, se cerca l'educació basada en la comunitat i finalment es lluita per promoure la igualtat de gènere. El tercer es va crear d'emergència després dels terratrèmols de Turquia i Síria, on van poder destinar 21.116 euros.