Sindicats
El sindicat de bombers A118 signa l'acord salarial
És una firma condicionada al compromís del Govern de revisar el complement específic i les especificitats laborals
Els resultats de l'enquesta promoguda pel sindicat A118 entre els afiliats després de la reunió informativa dels ministres Ester Molné i Marc Rossell a la caserna de Santa Coloma han donat com a resultat una majoria (minsa, però majoria) de respostes favorables i l'agrupació ha signat aquest matí l'acord salarial amb el Govern. L'única rúbrica que no es plasmarà al pacte és la de l'Associació de bombers (ABA), el sindicat amb més trajectòria al cos però ara mateix minoritari.
El president del sindicat, Miquel Àngel Adrán, que representa més de la meitat dels efectius del cos, ha explicat que després de mantenir "un intens debat" posterior a la trobada amb els ministres i que tothom exposés els seus arguments es va obrir l'enquesta avançada pel Diari que ha donat com a resultat una majoria de vots favorables a la signatura. En concret, la diferència entre els favorables a signar i els que ho refusaven ha estat de tres vots. Amb la legitimitat del resultat s'ha acudit aquest matí a firmar però amb condicions. Adrán ha explicat que el Govern s'ha compromès a no donar per tancada la negociació del complement específic a iniciar un període de revisió del reglament d'especialitats, una altra de les reivindicacions del col·lectiu. Adrán ha exposat que els resultats de l'enquesta evidencien una polarització i que, per tant, "la gent estarà bastant atenta als passos del Govern i a si es compleixen".
NACIONAL
Govern no convenç l’Associació de Bombers i l’A118 ho demana als afiliats
Dolors Moreno