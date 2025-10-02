LES QUEIXES PER L'ACORD SALARIAL
Govern no convenç l’Associació de Bombers i l’A118 ho demana als afiliats
Els ministres Molné i Rossell van acudir a la caserna per explicar la revisió de sous
El darrer cartutx del Govern per mirar d’aconseguir la signatura de tots els sindicats de funcionaris de l’acord salarial i convèncer els darrers reticents, els bombers, va ser la reunió explicativa capitanejada pels ministres Marc Rossell i Ester Molné, que es va celebrar ahir a la tarda a la caserna de Santa Coloma. Va ser una trobada oberta a tothom, no tan sols a representants sindicals, també a afiliats i no afiliats. I per explicar els detalls de la revisió salarial i esvair dubtes. Però l’Associació de Bombers (ABA) –el sindicat de més trajectòria al cos– va confirmar ahir que no signarà. I l’A118 ho sabrà avui. Perquè s’ha llançat una enquesta a l’afiliació i la decisió final serà fruit del que digui la majoria. La consulta es va llançar ahir mateix vista la pressa del Govern perquè es posicionessin, segons van indicar fonts sindicals.
L’ABA focalitza l’oposició en el perjudici als funcionaris jubilats
Els ministres van intentar rebatre el sentiment generalitzat que els bombers són el cos especial que surt menys beneficiat de les mesures de revaloració salarial. Ho diuen els que no han rubricat la firma, però també el que ho ha fet, el SIBA, que ha signat, però admet que no pas convençut. L’ABA focalitza més l’oposició en el perjudici als jubilats; considera insuficient que per als que s’hagin retirat o es retirin aquest 2025 i fins a l’aplicació de les noves bandes salarials (que no serà efectiva completament fins al 2027) es prevegi la mesura de recalcular l’import de la jubilació i modificar-lo en un percentatge d’augment que pot arribar fins al 10%, en funció de l’increment previst a la banda salarial on estava el treballador. Esgrimeixen que únicament se’n beneficien els que s’han jubilat de manera obligatòria (en haver superat l’edat legal) i que també hauria de beneficiar els que es van jubilar el 2023 i el 2024. El posicionament de l’A118 és el ja expressat els últims dies, es queixen que el sou base ha quedat el darrer de la fila dels cossos uniformats i que el complement específic que tenen tots segueix premiant més la funció repressora i el port d’arma, amb la qual cosa surten perdent. No obstant això, i malgrat que des del sindicat van manifestar que han informat a bastament els afiliats dels detalls i el resultat final de les negociacions, s’han decidit a fer una última consulta després de la trobada amb els ministres. El resultat se sabrà avui, però tenint en compte la negativa de l’ABA, definitivament l’acord no tindrà la firma de tothom.
L’a118 decidirà avui en funció de les resultats de l’enquesta