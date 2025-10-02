Justícia
El president del CSJ assegura que dotar tots els càrrecs d'andorrans "col·lapsaria" la justícia
Rossell assegura que facilitaran la proposta de modificació legislativa a la ministra a l'octubre
El president del Consell Superior de la Justícia (CSJ), Josep Maria Rossell, ha assegurat que la justícia del Principat requereix professionals estrangers, ja que conformar-la únicament d'andorrans "col·lapsaria" el dret. I és que la justícia inhabilita els professionals que mantenen lligams amb implicats en els casos. "Som una societat petita i ens coneixem tots, hi ha d'haver possibilitats que es pugui jutjar", ha explicat Rossell en resposta a la polèmica generada per un recurs presentat que ha aturat el nomenament de la candidata catalana, Míriam de la Rosa. "Ens fa la sensació que l'andorranització s'ha malentès", ha afegit Rossell qui ha sentenciat que "s'hauria de buscar un terme just i que fos ponderat".
La llei qualificada de justícia recull que no s'han d'escollir magistrats estrangers, en cas de disponibilitat d'andorrans. Una normativa que el CSJ està en procés de modificacar i que farà arribar la proposta a la ministra durant aquest mes d'octubre. "A partir d'aquí ja serà competència d'ells que són els que han de tramitar les lleis", ha conclòs Rossell.
Jurament de Nàdia Alís com a nova jutgessa
La sala del Tribunal de Corts de la batllia ha acollit aquest matí el jurament de la magistrada Nàdia Alís com a nova jutgessa a dedicació plena. Alís, formada en dret i història a la Universitat de Montpeller, ha dedicat 25 anys de carrera professional a la batllia en els càrrecs de secretària fiscal, fiscal adjunt i batlle.
