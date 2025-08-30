TRIBUNALS
Una jutgessa catalana i la batlle Nàdia Alís, noves magistrades de Corts
Míriam de Rosa Palacio, instructora a Barcelona, ha guanyat el concurs extern
El Consell Superior de la Justícia (CSJ) va fer públics ahir els noms de les noves magistrades del Tribunal de Corts, amb dedicació plena. Són Míriam de Rosa Palacio, jutgessa d’instrucció de Barcelona, i la fins ara batlle, Nàdia Alís. La primera ha guanyat el concurs extern convocat per l’òrgan de govern de la justícia; Alís, al seu torn, es va presentar al procés de promoció interna i era l’única aspirant. En un comunicat, el CSJ va apuntar que els nomenaments seran efectius un cop es formalitzi la presa de possessió del càrrec, quan ambdues magistrades prestin jurament o promesa davant del Consell Superior, tal com preveu la Llei qualificada de la Justícia.
De Rosa Palacio va ser instructora del cas Palau a Catalunya
El CSJ va convocar els dos concursos a final del maig passat. L’extern, de caràcter obert i per mèrits, estava dirigit a juristes de competència tècnica reconeguda i adreçat a secretaris judicials, advocats i altres titulats en dret que acreditessin una experiència mínima de 15 anys. A banda de Míriam de Rosa Palacio, també havien formalitzat candidatura la batlle Alexandra Terés i Núria López, membre del Tribunal de Comptes. La nomenada compta amb una àmplia trajectòria en l’àmbit de la instrucció penal i va copar titulars amb un cas mediàtic, el de l’espoli al Palau de la Música Catalana. Fa quinze anys, va enviar a presó provisional els principals inculpats, el difunt Fèlix Millet i qui era la seva mà dreta, Jordi Montull.
Alís va ser l’única aspirant a la promoció interna convocada
Pel que fa al concurs de promoció interna, estava adreçat a membres de la carrera judicial i fiscal, i podien optar-hi els batlles i membres del ministeri fiscal que haguessin completat com a mínim dos mandats. L’única candidata era Alís, actualment batlle però que també ha exercit de fiscal adjunta. Ara s’incorpora al Tribunal de Corts, que presideix Enric Anglada i en què recentment (a final de juny) també s’ha incorporat Núria Garcia Val després d’un breu pas pel Tribunal Superior.