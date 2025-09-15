Estadística
L’IPC es manté a l'agost i se situa en el 2,2%
El grup 'vestit i calçat' han reduït els preus
L’índex de preus de consum (IPC) d’Andorra s’ha situat en el 2,2% interanual a l'agost, mantenint-se al mateix nivell respecte al mes de juliol, segons ha confirmat aquest matí el departament d’Estadística. La nul·la variació s’explica principalment per la baixada dels preus del grup de 'vestit i calçat', en una variació mensual de -3%, compensat per un creixement de preus dels 'béns i serveis diversos', amb un augment de l'1,1% i 'habitatge, aigua, gas, electricitat i altres combustibles'.
A Espanya, l’IPC també s'ha mantingut estable durant el mes d'agost en el 2,7%, mentre que a França ha disminuït una dècima i se situa al 0,9%.