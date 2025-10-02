Transfronterers
L'alcalde de la Seu reclama que Andorra assumeixi l'habitatge dels transfronterers
Joan Barrera ha insistit que "no tenim la vocació d'esdevenir la ciutat que allotgi tots els treballadors d'Andorra"
La ministra de Presidència, Economia, Treball i Habitatge, Conxita Marsol, i l’alcalde de la Seu d’Urgell, Joan Barrera, es van reunir divendres passat per abordar qüestions d’interès compartit, com els fluxos migratoris i laborals entre els dos territoris, així com possibles vies de millora de les relacions transfrontereres. En declaracions aquest dijous als mitjans, Barrera ha insistit que la Seu no pot absorbir indefinidament l’arribada de nous residents vinculats al mercat laboral andorrà. "Tenim els serveis dimensionats per a la nostra població. La Seu sempre ha acollit gent, però no tenim la vocació d’esdevenir la ciutat que allotgi tots els treballadors d’Andorra. És Andorra qui ha de poder oferir habitatge als seus propis treballadors", ha recalcat.
Barrera ha explicat que el Govern ja ha començat a desplegar iniciatives com la contractació en origen, especialment en sectors com la construcció, així com possibles controls a la frontera i altres accions que haurien de contribuir a ordenar l’arribada de treballadors. L’alcalde ha valorat positivament aquestes passes, tot i que ha subratllat que caldrà veure’n els resultats a mitjà termini. Tanmateix, Barrera ha recalcat que la Seu "no té la vocació d'acollir als treballadors d'Andorra", tot i que reconeix que no poden "posar portes al camp" si algun treballador així ho fa. Barrera reclama a Marsol la responsabilitat que li pertoca envers els seus treballadors.
La trobada va servir per posar en valor la llarga tradició de cooperació i amistat entre Andorra i la Seu d’Urgell, i per reafirmar el compromís de continuar treballant conjuntament en matèria de mobilitat laboral, cohesió social i desenvolupament econòmic i cultural. Aquesta reunió dona continuïtat a la qual Marsol i Barrera ja van mantenir a Andorra el mes de juliol, en la qual ambdues parts es van comprometre a treballar conjuntament en els reptes comuns en matèria econòmica, d’habitatge i d’immigració.
NACIONAL
Redacció