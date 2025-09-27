TROBADA
Marsol i l’alcalde de la Seu aborden els fluxos migratoris
La reunió va explorar vies de millora de relacions transfrontereres
La ministra de Presidència, Economia, Treball i Habitatge, Conxita Marsol, es va reunir ahir al matí amb l’alcalde de la Seu d’Urgell, Joan Barrera, en una trobada que va servir per abordar diversos temes d’interès compartits per ambdues administracions, com ara els fluxos migratoris entre els dos territoris i explorar vies de millora de les relacions transfrontereres.
Segons van informar fonts oficials de l’ajuntament de la Seu d’Urgell, on va tenir lloc la trobada, a la reunió es va posar en valor la llarga tradició d’amistat i cooperació entre Andorra i la Seu d’Urgell. A més a més, tots dos representants van coincidir en la necessitat de continuar treballant plegats per afavorir la mobilitat laboral, la cohesió social i les oportunitats de desenvolupament econòmic i cultural.
Van coincidir en la necessitat d'afavorir la mobilitat laboral
La reunió celebrada ahir va donar continuïtat a la trobada que ambdós van mantenir a Andorra el mes de juliol passat. En aquella ocasió, la ministra i l’alcalde es van comprometre a tractar de manera conjunta els desafiaments comuns en matèria econòmica, d’habitatge i d’immigració. I és que Barrera va reclamar la col·laboració d’Andorra per regular el creixement desmesurat d’habitants en assegurar tenir la certesa d’estar rebent, cada cop més, treballadors provinents del Principat que causaven tensions no desitjades en serveis com les escoles.