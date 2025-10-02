Organismes
Jessica Obiols serà la cap de l'Agència de Protecció de Dades
L'advocada ha estat escollida amb el suport de Demòcrates, Ciutadans Compromesos i el PS
L'advocada Jessica Obiols ha estat escollida nova cap de l'Agència de Protecció de Dades (APDA) amb el suport dels grups parlamentaris de Demòcrates, Ciutadans Compromesos i el Partit Socialdemòcrata. El president del grup parlamentari demòcrata, Jordi Jordana, ha explicat que s'ha escollit Obiols després d'analitzar el perfil dels sis candidats que s'han presentat com a responsable de l'agència i ha destacat que s'ha valorat l'experiència que té en el món del dret i sobretot en la protecció de dades. I ha recalcat que s'ha tingut en compte la situació actual de l'APDA i la necessitat de que l'entitat comenci a funcionar amb normalitat i a complir les funcions que té encomanades.
Jordana ha assenyalat que una altra de les candidates era la inspectora de l'APDA Belina Babi i ha indicat que la majoria i el PS han considerat que la persona més idònia per complir les tasques és Jessica Obiols per preparació i experiència. I ha afegit que el personal de l'APDA s'ha de completar amb l'elecció d'un altre inspector.
El nomenament de Jessica Obiols s'ha d'aprovar en la propera sessió de Consell General prevista per a dijous vinent.
Andorra Endavant votarà per Obiols
Andorra Endavant ha anunciat que "no hi veu cap inconvenient" en l'elecció de Jessica Obiols com a cap de l'APDA i que hi donarà suport en la votació al Consell General. El partit que lidera Carine Montaner ha recordat en un comunicat que no ha presentat cap candidat com a responsable de l'Agència i ha manifestat que "malgrat algunes crítiques puntuals de la candidata de DA, CC i PS envers Andorra Endavant en el passat, en reconeix el currículum" i per això votarà per Obiols.