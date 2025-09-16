CONSELL GENERAL

El procés selectiu per ser cap de l’APDA rep sis candidatures

Resma Punjabi, directora de l’APDA.

Resma Punjabi, directora de l'APDA.

El termini per presentar les candidatures per a ser cap de l’Agència de Protecció de Dades (APDA) va finalitzar ahir a les 13.30 hores. El procediment va cloure amb un total de sis persones que van registrar la sol·licitud per optar a la plaça, segons van informar des del Consell General. Des de demà a partir de les deu del matí, la comissió legislativa de Justícia, Interior i Afers Institucionals estudiarà totes les sol·licituds presentades, a la vegada que revisarà detalladament que compleixin els requisits establerts en la convocatòria.

El procés de selecció d’un nou cap per a l’APDA es va iniciar el mes de juny passat, pensant i anticipant-se a la finalització del mandat de Resma Punjabi a final d’octubre. Cal afegir a la situació que l’anterior cap, però, va dimitir de sorpresa la setmana passada en al·legar “por i ingerències polítiques”. Tot i aquest contratemps, la junta de presidents va acordar no alterar els terminis previstos.

