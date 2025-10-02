Global Sumud Flotilla
Afers Exteriors no té constància de cap integrant andorrà a la flotilla
El ministeri apunta que sí alguna persona es posés en contacte se li procuraria l'assistència consular necessària
El ministeri d'Afers Exteriors diu que no li consta que hi hagi cap ciutadana andorrana a la flotilla. "No hi ha cap inscrit al registre de viatgers ni cap organisme ha contactat amb Andorra en relació amb el vaixell Sirius per sol·licitar assistència", ha apuntat el ministeri. Tot i això, des del Govern han informat que, "arribat el cas que algú en aquesta situació es posés en contacte amb el ministeri, se li procuraria l'assistència consular necessària".
La jove activista andorrana, que no s'hauria apuntat al registre de viatgers, navegava a bord del Sirius, juntament amb 37 persones més. L'embarcació va ser una de les primeres en ser abordades per l'exèrcit d'Israel ahir a la nit, i els seus tripulants, ara detinguts, haurien estat traslladats a terra, concretament al port d'Ashdod. Segons el ministre d'afers exteriors italià, Antonio Tajani, Tel Aviv prepara les repatriacions en vols xàrter a Londres i Madrid "amb una única ordre d'expulsió forçosa", entre dilluns i dimarts.
NACIONAL
Jordi Solé