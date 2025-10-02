SOLIDARITAT
Israel intercepta el vaixell de la flotilla on viatjava una andorrana
Les naus estaven a menys d’un dia d’arribar a Gaza per entregar material humanitari
El Sirius, el vaixell de la Flotilla Global Sumud on viatjava una tripulant andorrana, va ser interceptat ahir a la nit a poques milles de la costa de Gaza. La nau estava a menys d’un dia d’arribar a territori palestí per entregar el material solidari als ciutadans de la zona, quan, juntament amb la resta d’embarcacions, va ser encerclada per desenes de vaixells militars d’Israel i va perdre la connexió amb la resta de tripulacions. Al tancament d’aquesta edició, tres dels vaixells ja havien estat interceptats.
Tot apuntava, ahir a última hora de la nit, que els activistes serien traslladats amb grans vaixells al port d’Ashdod, al sud de Tel-Aviv, i des d’allà deportats als seus països d’origen. El Canal 12 d’Israel va informar, a mitja tarda, que més de 600 agents de policia estan preparats per actuar contra la flotilla i per evitar que arribin a Gaza. Israel també va habilitar vuit ambulàncies per assistir la tripulació i va posar set hospitals en alerta màxima. El mateix canal va apuntar que estava previst que els activistes fossin deportats avui a la nit. Els que es neguin a cooperar seran traslladats a un tribunal especial a la presó de Ketziot.
Els vaixells de la Flotilla Global Sumud ja es van veure intimidats ahir a la matinada per l’estat d’Israel, que va desplegar un vaixell militar a pocs metres, així com un submarí. El Sirius va ser amenaçat pels militars israelians, que van intentar desviar la trajectòria de la nau posant-s’hi al davant i envoltant-lo. També van provocar ciberatacs tant al Sirius com a l’Alma.
La flotilla, formada per 43 vaixells i prop de 500 activistes, va entrar ahir en aigües internacionals en zona de risc.
VELA DEMANA PELS VINCLES ECONÒMICS AMB ISRAEL
Vela argumenta que en el context del conflicte internacional i tenint en compte la posició del Govern, que condiciona el seu suport al reconeixement de l’estat palestí, és fonamental conèixer amb detall les relacions econòmiques establertes amb empreses d’Israel.
La informació permetria a l’oposició i a la ciutadania tenir una visió clara dels vincles comercials del país en un moment de tensió internacional, segons la consellera.