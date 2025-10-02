Educació
Uns 240 alumnes han adherit a la vaga per Gaza a l’Institut María Moliner
La mobilització ha tingut més impacte entre l’alumnat de Batxillerat
L’Institut espanyol María Moliner ha registrat avui un ampli seguiment de la vaga convocada pel Sindicat d’Estudiants de Madrid en solidaritat amb la població palestina i en protesta per la situació a Gaza. El 80% d'un total de 300 alumnes de tercer d’ESO fins a segon de Batxillerat no han assistit a classe, segons fonts del centre.
NACIONAL
Redacció
El centre desconeix si l’absència majoritària d’estudiants ha anat acompanyada d’algun acte específic de protesta, perquè l’organització de la mobilització recau exclusivament en el Sindicat d’Estudiants.
La directora del centre, Desire Delgado, ha detallat que els cursos de primer i segon de Batxillerat han estat els que han registrat una adhesió més elevada a la mobilització. L'activitat acadèmica s'ha realitzat sense avançar temari els docents han fet repàs de continguts.