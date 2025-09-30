Educació
Mobilització per Gaza a l'institut María Moliner
El Sindicat d'Estudiants de Madrid ha convocat una vaga el dia 2 d'octubre i els estudiants s'hi poden adherir
Els alumnes de l’Institut espanyol María Moliné tindran la possibilitat de secundar la vaga convocada pel Sindicat d’Estudiants de Madrid el pròxim 2 d’octubre en protesta per la situació a Gaza.
Segons ha informat la directora del centre, Desire Delgado, la mobilització està oberta als estudiants des de tercer d’ESO fins a segon de Batxillerat. En aquest sentit, el centre ha notificat les famílies mitjançant un correu electrònic per explicar els detalls de la jornada.
Delgado ha remarcat que els professors no estan cridats a la vaga i que, per tant, les classes es desenvoluparan amb normalitat. Els alumnes que decideixin assistir-hi podran fer-ho, mentre que aquells que optin per adherir-se a la protesta tenen reconegut aquest dret i no se’ls computarà cap falta.