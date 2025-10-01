Política
Montaner afirma que l'arribada d'immigrants sense contracte genera "tensions socials"
La líder d'Andorra Endavant alerta de l'entrada de temporers en situació irregular
La presidenta d’Andorra Endavant, Carine Montaner, ha afirmat avui que l’arribada al Principat de treballadors estrangers “sense feina ni allotjament garantit” pot provocar “precarietat, tensions socials i posar en risc el model econòmic andorrà”. Les declaracions arriben després de l’entrevista concedida al programa Parlem-ne de Diari TV al president de l’Associació de Residents Peruans, Lorenzo Castillo, en què explicava que aviat arribarà al país un nou grup d’immigrants sense feina assegurada.
NACIONAL
Peruans “a l’aventura” laboral
Pietat Martin Vivas
Montaner ha manifestat que el procés migratori ha de ser “selectiu, ordenat i respectuós amb la llei”. Andorra Endavant ha afirmat en un comunicat que la immigració irregular "és una línia vermella que no es pot permetre normalitzar" i que "posa en risc la cohesió social" del Principat. El grup parlamentari ha recordat la proposta que va presentar al juny per impulsar una plataforma digital oficial destinada a la contractació a l’origen de treballadors temporers.
Andorra Endavant sosté que l’eina hauria de permetre que les empreses publiquin les ofertes laborals temporals amb requisits clars, que les gestories gestionin el procés de manera centralitzada i que els treballadors puguin carregar el currículum i la documentació necessària abans d’arribar al país. Entre els documents obligatoris per validar el visat hi figurarien el certificat d’antecedents penals, un contracte laboral signat digitalment, un certificat mèdic, la garantia d’allotjament i un bitllet d’anada i tornada.