Solidaritat
Israel intimida la flotilla amb un vaixell militar i ciberatacs
Està previst que arribin a Gaza demà
Els vaixells de la Global Summud Flotilla s'han vist intimidats aquesta matinada per l'estat d'Israel, que ha desplegat un vaixell militar a pocs metres d'ells, així com un submarí. El vaixell Sirius, on viatja l'andorrana, ha estat amenaçat pels militars israelites, que han intentat desviar la trajectòria de la nau posant-s'hi davant i rodejant-lo, i a més han provocat ciberatacs tant en el Sirius com a l'Alma. Aquests atacs electrònics han fet que tant les embarcacions com la tripulació perdessin la connectivitat, que encara estan intentant recuperar plenament.
La flotilla, formada per 43 vaixells i prop de 500 activistes, va entrar ahir en aigües internacionals, zona de risc, i es troba a 118 milles nàutiques de la costa de Gaza, on està previst que arribin demà. El Diari fa dies que intenta contactar amb l'andorrana a bord del Sirius, però no ha estat possible.
NACIONAL
L’andorrana sense por als drons
Joan Ramon Baiges