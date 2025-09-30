JUSTÍCIA
El Superior rebaixa la multa a un exnarcotraficant acusat de blanqueig
La sala modifica les penes i imposa 1 milió a l’home i 500.000 a cadascuna de les dues dones implicades
El Tribunal Superior ha modificat parcialment la sentència que van rebre un home i dues de les seves exparelles per blanquejar diners presumptament provinents del narcotràfic. La sala ha decidit rebaixar a 1 milió l’import per a l’home i a 500.000 euros per a cadascuna de les dues exparelles. La pena inicial era de 3 milions en total.
El cas es remunta a principis de segle, quan un empresari de Saragossa va ser enxampat a l’aeroport de Barajas amb més de dos quilos i mig de cocaïna provinent de Xile, valorada en 300.000 euros. Per aquest delicte, l’home va complir nou anys de presó i, durant la investigació, es van detectar moviments de diners a Andorra en diverses divises, així com compres d’immobles i terrenys que la Fiscalia va vincular a l’activitat delictiva del condemnat. Segons la investigació, hauria blanquejat diners amb l’ajuda de les seves dues exparelles.
El Tribunal de Corts va sentenciar, el novembre del 2023, els acusats a pagar tres milions d’euros de multa i tres anys de presó condicional, així com el comís de les propietats adquirides a partir del moment de la detenció.