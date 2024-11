Demanen l’absolució per a uns acusats de blanqueig d’un cas que es remunta a l’any 2000

Verificat per

Un crim comès l’any 2000 va arribar ahir al Tribunal Superior. 24 anys després dels fets i un any després de la sentència de Corts, la defensa dels acusats demana que s’anul·li la condemna i que els implicats quedin absolts perquè recuperin els seus béns.

El cas es remunta a principis de segle, quan un empresari de Saragossa va ser enxampat a l’aeroport de Barajas amb més de dos quilos i mig de cocaïna provinent de Xile per un valor de 300.000 euros. Per aquest delicte, l’home va complir nou anys de presó, i durant la investigació es van trobar moviments de diners a Andorra amb diverses divises i compres d’immobles i terrenys que la Fiscalia va relacionar amb l’activitat delictiva del condemnat, que hauria blanquejat diners amb l’ajuda de les seves dues exparelles. El Tribunal de Corts va sentenciar el novembre de l’any passat els acusats a pagar tres milions d’euros de multa i tres anys de presó condicional, així com el comís de les propietats adquirides a partir del moment de la detenció.

La defensa va demanar la seva absolució ahir davant del Tribunal Superior argumentant que tots els moviments i adquisicions que va fer l’acusat van ser fruit de les activitats comercials de l’home a Sud-amèrica i Rússia i que la seva detenció a l’aeroport va ser un error aïllat. L’acusat va explicar que no hi ha traçabilitat dels seus diners perquè era objector fiscal, però que per veure el nivell de vida que duia i d’on sortien els diners només cal buscar el nom del familiar que el va portar a Veneçuela en un inici, un conegut empresari i que va ser president de la Cambra de Comerç del país llatí, segons l’acusat.

La Fiscalia, en canvi, va demanar que es mantingui la condemna inicial, que va ser rebaixada a causa del temps entre el delicte i el judici. El ministeri públic va al·legar que si els diners venien de les activitats legals del condemnat a Amèrica i Rússia “no té sentit que la majoria dels ingressos fossin en divises de països tercers” i que el capital que va arribar a Andorra s’hagués mogut diverses vegades en efectiu entre bancs, uns indicis que se solen relacionar amb el blanqueig, va dir el fiscal. A més, va remarcar que no existeix cap historial laboral ni cap document que justifiqui les grans inversions que va fer l’empresari. Sobre la quantitat de cocaïna amb la qual va ser enxampat, va argumentar que pot ser indicadora que ja n’havia transportat anteriorment, ja que “no et donen 300.000 euros de droga si és el teu primer viatge”, va valorar el fiscal.