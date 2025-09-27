ESMENES
Concòrdia reclama una planificació de recursos i tècnics en sanitat
El grup parlamentari de Concòrdia ha presentat una esmena al projecte de llei de modificació de la Llei reguladora de les professions titulades de la salut per reclamar una planificació estratègica de recursos humans i tècnics per part del sistema sanitari andorrà. La formació considera que la gestió del personal no pot “continuar depenent d’habilitacions excepcionals recurrents, sinó que cal anticipar-se a les necessitats per garantir estabilitat”.
L’esmena proposa que el SAAS, en coordinació amb el Col·legi de Metges, elabori un informe biennal que defineixi les necessitats del servei –tant pel que fa a personal com a equipaments tècnics– amb previsions a mitjà i llarg termini. El document s’hauria de presentar al Govern i al Consell General, i l’executiu estaria obligat a donar-hi resposta pressupostària.