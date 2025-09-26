Mobilitat

Queixes de pares del col·legi Janer pels retards del transport escolar a Encamp

Les famílies denuncien que dels 15 dies lectius, els nens han fet tard 14

Infants esperant el bus escolar.

Redacció
Andorra la Vella

Les famílies dels alumnes del col·legi Mare Janer d'Encamp denuncien "els greus i reiterats retards" del servei de bus escolar. Els pares es queixen que "dels 15 dies lectius, 14 han arribat tard a classe, amb les sessions ja començades". La situació, justificada pels familiars d'"intolerable i inadmissible", ja ha estat comunicada al servei de transport escolar i al ministeri corresponent, però "fins ara no s'ha aportat cap solució efectiva", expliquen els pares i mares, tot apuntant que el centre educatiu ha confirmat que l'autobús número 1.067 ha continuat arribant "molt tard", tot i els ajustaments anunciats. 

El parentat denuncia que "els retards reiterats no només comprometen la puntualitat, sinó que tenen un impacte directe i perjudicial en l’aprenentatge i l’adaptació acadèmica dels alumnes", i creuen que es tracta d'un "incompliment flagrant de les obligacions d'un servei públic essencial, que hauria de garantir puntualitat, seguretat i fiabilitat".

"Exigim mesures immediates i definitives que garanteixin la regularitat i puntualitat del servei. La manca de resposta i d’actuació competent ens obliga a emprendre totes les accions al nostre abast per defensar els drets dels nostres fills", expliquen els pares. 

