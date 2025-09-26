Mobilitat
Queixes de pares del col·legi Janer pels retards del transport escolar a Encamp
Les famílies denuncien que dels 15 dies lectius, els nens han fet tard 14
Les famílies dels alumnes del col·legi Mare Janer d'Encamp denuncien "els greus i reiterats retards" del servei de bus escolar. Els pares es queixen que "dels 15 dies lectius, 14 han arribat tard a classe, amb les sessions ja començades". La situació, justificada pels familiars d'"intolerable i inadmissible", ja ha estat comunicada al servei de transport escolar i al ministeri corresponent, però "fins ara no s'ha aportat cap solució efectiva", expliquen els pares i mares, tot apuntant que el centre educatiu ha confirmat que l'autobús número 1.067 ha continuat arribant "molt tard", tot i els ajustaments anunciats.
El parentat denuncia que "els retards reiterats no només comprometen la puntualitat, sinó que tenen un impacte directe i perjudicial en l’aprenentatge i l’adaptació acadèmica dels alumnes", i creuen que es tracta d'un "incompliment flagrant de les obligacions d'un servei públic essencial, que hauria de garantir puntualitat, seguretat i fiabilitat".
"Exigim mesures immediates i definitives que garanteixin la regularitat i puntualitat del servei. La manca de resposta i d’actuació competent ens obliga a emprendre totes les accions al nostre abast per defensar els drets dels nostres fills", expliquen els pares.