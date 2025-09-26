Mobilitat
Govern demana el tacògraf de l'autobús escolar del Janer
El dilluns, tècnics del servei d'Educació faran el recorregut 'in situ' per esbrinar el perquè dels retards
El Govern ha demanat el tacògraf de l'autobús escolar número 1.067 que porta els alumnes d'Encamp i de Canillo al col·legi Maria Janer de Santa Coloma. L'executiu pretén esbrinar per què el servei va amb retard cada dia, tot i que els horaris i les parades són les mateixes que l'any anterior. L'objectiu és analitzar el dispositiu electrònic que registra diversos successos originats en un vehicle durant la seva conducció i saber la raó dels retards.
Dilluns, tècnics del servei d'Educació faran el recorregut in situ per esbrinar el perquè dels retards i posteriorment, es reuniran amb el ministeri i la companyia que presta el servei per prendre mesures, que seran comunicades als familiars tan bon punt estiguin llestes, apunta Govern.
El ministeri d'Educació va avançar cinc minuts l'horari de sortida de l'autobús ahir, però, tot i això, els alumnes van tornar a arribar tard al col·legi. El ministeri ha aplicat diverses mesures de manera progressiva, com la de suprimir parades intermèdies, però tampoc han funcionat.
Els familiars dels alumnes han denunciat "els greus i reiterats retards" del bus escolar aquest matí, tot apuntant que "dels 15 dies lectius, els nens han arribat tard a classe 14".