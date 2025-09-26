ASSOCIACIÓ DE DONES
La lluita continua, 30 anys després
L’entitat commemora una trajectòria marcada per avenços socials, serveis pioners i l’impuls dels drets de les dones
L’Associació de Dones d’Andorra (ADA) va commemorar ahir els trenta anys de trajectòria amb un acte institucional que va reunir sòcies fundadores, representants polítics, entitats col·laboradores i figures clau que han acompanyat el camí de l’entitat des del naixement. La celebració va incloure dos discursos institucionals d’obertura i una actuació artística creada especialment per a l’ocasió a càrrec de l’actriu i còmica catalana Mònica Pérez, en una vetllada que va voler ser un homenatge coral a tres dècades de lluita feminista.
La presidenta de l’entitat, Mònica Codina, va fer balanç dels assoliments més significatius de l’associació en declaracions al Diari i va assenyalar els grans reptes que encara queden pendents. Codina va recordar que “la lluita per la legalització de la lligadura de trompes” va ser el detonant inicial que va empènyer moltes dones a organitzar-se. Aquella espurna, segons va dir, “va enfurismar moltes de les dones que volien ser independents” i va posar les bases del que avui és una entitat amb 224 sòcies actives.
Des del seu naixement, l’any 1994 –amb la redacció d’uns estatuts propis, l’impuls de l’ajuda jurídica i les primeres inscripcions el gener del 1995–, l’ADA ha estat una veu constant en la defensa dels drets de les dones. Entre els èxits destacats, la presidenta va esmentar l’assoliment del matrimoni civil i el divorci l’any 1999, la creació del Punt d’informació a la dona el 2001, l’organització del primer congrés internacional Veu i visió de les dones el 2003, i la incorporació del grup Alba el 2004, que se centra a aconseguir millores en la lluita contra el càncer de mama, o mamografies gratis als 50 anys.
L’entitat també ha protagonitzat iniciatives en l’àmbit de la salut, com ara la lluita per l’accés a les mamografies gratuïtes a partir dels 50 anys o projectes de suport en la lluita contra el càncer. Codina va remarcar que “la violència de gènere i la preocupació per l’impacte de la pornografia i les xarxes socials en els joves” són actualment temes prioritaris, especialment en el context de la nova junta.
Un dels missatges més clars va ser la crida a la despenalització de l’avortament, una reivindicació històrica vigent. “Fa molts anys que ho demanem”, va dir Codina, tot remarcant que la defensa dels drets sexuals i reproductius és avui “un punt clau” de l’agenda feminista a Andorra. Codina va recordar el creixement de l’entitat –que ha arribat a comptar amb 450 sòcies– i va concloure amb una frase que sintetitza l’esperit de l’ADA: “Si parem, estem perdudes. Continuem treballant pels drets.”
CRONOLOGIA
La legalització de la lligadura de trompes va ser la primera gran conquesta de l’ADA.
1999
L’associació impulsa i aconsegueix el reconeixement del matrimoni civil i l’aprovació del divorci.
2001
Neix el Punt d’informació a la dona com a servei de suport permanent i gratuït.
2016
El Govern accepta la figura d’un batlle de família.
ENTREVISTA
Pilar Cortadella: “Queda molt per fer i per conscienciar”
Rúben Lemos