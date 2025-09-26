Cultura
L'avaluació tècnica del desamiantat al Museu de l'Automòbil posposa l'obertura dues setmanes
L'informe apunta que l'amiant es troba en peces concretes dels vehicles afectats, però no s'han detectat partícules a l'ambient
El Museu de l'Automòbil romandrà tancat fins a dues setmanes més a causa de l'avaluació tècnica del desamiantat. "s'estan realitzant les valoracions tècniques i la cerca d’una empresa especialitzada" per dur a terme el desamiantat, segons ha explicat el director del departament de Promoció Cultural, Joan-Marc Joval. "Hem tancat el museu per precaució i per poder operar amb calma quan decidim quina tècnica o solució emprar", ha afegit, detallant que es valoren la retirada dels vehicles o l’encapsulat de les peces afectades.
El ministeri es veurà obligat a mantenir el museu tancat fins a la segona quinzena d'octubre, malgrat coincidir amb la celebració del Dia mundial del turisme, aquest dissabte 27 de setembre, quan habitualment tots els museus ofereixen accés gratuït. Durant el tancament, el personal fix del museu, com ara la guia, s’ha reubicat en un altre espai, i l’afectació a la ciutadania es compensa amb altres activitats culturals. Precisament, la situació actual del museu van motivar la decisió d'ampliar l’obertura de l’església de Sant Miquel d’Engolasters i el conjunt històric de les Bons, amb "uns resultats excel·lents", ha celebrat Joval.
"No hi ha risc per a la salut, perquè no hi ha amiant ambiental, però volem fer les coses bé", ha ressaltat Joval, insistint que la mesura és exclusivament preventiva. Segons l’informe, l’amiant es troba en peces concretes dels vehicles afectats, però no s’han detectat partícules a l’ambient, per la qual cosa fins ara no hi ha hagut risc per als visitants ni per al personal. Tot i això, s’ha optat per un tancament cautelar estrictament preventiu, amb l’objectiu de garantir la seguretat i permetre aplicar correctament les mesures necessàries sobre les peces afectades.
El Museu de l'Automòbil porta tancat des del passat 27 d’agost per la troballa d’amiant en alguns components de vuit vehicles de l’exposició permanent, arran d’un informe tècnic encarregat pel departament de Promoció Cultural del ministeri de Cultura, Joventut i Esports dins de les tasques de manteniment i millora de l’equipament.