Tanca temporalment el Museu de l'Automòbil per presència d'amiant en alguns vehicles
El Govern ha decidit aturar l'activitat tot i no detectar contaminació ambiental que pugui afectar els treballadors i visitants
El departament de Promoció Cultural ha informat del tancament temporal del Museu Nacional de l'Automòbil a partir de demà, dimecres 27 d'agost, per presència d'amiant en alguns vehicles, després dels resultats d'un informe encarregat a una empresa especialitzada. El document recomana el tancament cautelar per identificar els vehicles afectats, tot i que no s'ha detectat contaminació ambiental que pugui afectar als treballadors i visitants.