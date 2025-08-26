Govern

Tanca temporalment el Museu de l'Automòbil per presència d'amiant en alguns vehicles

El Govern ha decidit aturar l'activitat tot i no detectar contaminació ambiental que pugui afectar els treballadors i visitants

Una exposició del Museu Nacional de l'AutomòbilSFGA

Redacció
Andorra la Vella

El departament de Promoció Cultural ha informat del tancament temporal del Museu Nacional de l'Automòbil a partir de demà, dimecres 27 d'agost, per presència d'amiant en alguns vehicles, després dels resultats d'un informe encarregat a una empresa especialitzada. El document recomana el tancament cautelar per identificar els vehicles afectats, tot i que no s'ha detectat contaminació ambiental que pugui afectar als treballadors i visitants.

