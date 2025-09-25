Resposta parlamentària
Educació obre la porta a valorar rotacions entre equips directius escolars
El ministre Baró defensa que les direccions dels centres educatius d'Encamp i Ordino "no van ser destituiïdes"
El ministeri d'Educació obre la porta a valorar una "certa rotació" entre els llocs de treball corresponents als equips directius. Així ho ha explicat el ministre de Relacions Institucionals, Educació i Universitats, Ladislau Baró, a preguntes del conseller general Marcos Monteagudo. Baró ha apuntat que, davant del marc normatiu actual, el ministeri "no preveu que els càrrecs de direcció siguin de caràcter rotatiu en el sentit d'una rotació obligatòria i sistemàtica", però no es tanca la porta a estudiar-ho, per evitar així més baixes o renúncies.
Les preguntes del conseller d'Andorra Endavant anaven enfocades a les destitucions de direccions dels centres educatius d'Encamp i Ordino, ocorregudes a finals del curs passat. Baró defensa que "cap direcció de centre de segona ensenyança no ha estat destituïda", i que "la situació actual es deu a una combinació de factors que queden definits per mobilitats voluntàries, jubilacions i renúncies". En aquest sentit, el ministre d'Educació ha apuntat que el juliol es va escollir una cap d'estudis de l'escola d'Encamp i que el 15 de setembre es va fer definitiva la incorporació de l'altre cap d'estudis de l'escola d'Encamp i també la d'Ordino.
NACIONAL
Joan Ramon Baiges