FINAL DE CURS
Canvi de guió a l’escola d’Ordino
La directora de l’Escola Andorrana rectifica la decisió de rellevar les directives de segona ensenyança d’Ordino
L’escola de segona ensenyança d’Ordino acaba el curs de forma incerta i envoltada de certa polèmica. És el que es desprèn del sentiment d’alguns pares i personal docent després que divendres quedés en l’aire la continuïtat de l’equip directiu, format per la directora i dos caps d’estudi, i que ahir un canvi de guió inesperat donés un gir a la història. Les tres estan condició de mobilitat –són places no fixes que poden ser assignades a altres persones sense explicacions– però ningú imaginava que la seva responsabilitat en els càrrecs podria estar en perill. I és que divendres la directora de l’Escola Andorrana, Olga Moreno, va comunicar per telèfon a la directora del centre, Ester Pérez, que les seves places quedaven lliures i podien ser assignades a altres docents. Per tant, quedava clar que no continuarien, sense motiu aparent ni mala praxis.
La direcció d’Ordino continuarà després de rebre ahir una disculpa
Des del ministeri d’Educació van negar ahir rotundament que es pugui parlar de destitució i van precisar que no s’ha pres cap decisió al respecte, i que per tant tampoc es pot afirmar que les professores no seguiran al mateix càrrec el proper curs, excepte una que havia expressat el desig de renunciar-hi. “Divendres passat diferents departaments van decidir analitzar en profunditat qui ocuparà aquestes places i no s’ha pres cap decisió al respecte”. És la versió oficial, que manté que aquestes places no estan assignades i que no s’ha fet cap comunicació a ningú.
Tècnicament és així. Seria del tot legal. Retòrica a banda, fonts properes al professorat van expressar ahir el malestar existent perquè tant la directora com les dues caps d’estudi (Paula Barreiro i Leyre López) “han fet una bona feina i no hi ha cap motiu per substituir-les”. Ester Pérez va agafar la direcció per rellevar Sandra Tudó –que té la plaça assignada–, actual secretària general del comú d’Escaldes-Engordany. Segons les fonts, divendres passat se li va comunicar per telèfon la decisió de treure-la de la direcció del centre “sense donar cap explicació”, i més tard van rebre un whatsapp amb una explicació sense gaire sentit.
Una plaça de mobilitat sortirà a concurs, però dues queden assignades
Pérez és docent de ciències a Ordino; Barreiro de castellà, i López, mestra de suport. Barreiro s’ha presentat per obtenir una altra plaça de mobilitat. No és gaire habitual aquest procediment que es volia fer a Ordino, tot i que és perfectament legítim. Si es recula al passat, es donen casos similars al Pas de la Casa i a Formació Professional.
Les fonts van indicar que el claustre no sabia res divendres i que ahir se’n va assebentar. Però ahir al matí va succeir quelcom imprevist. Moreno va trucar a les afectades, els va demanar disculpes i va comunicar que seguiran a l’equip directiu. Pérez i López van acceptar en sentir-se recolzades pel claustre, mentre que l’altra cap d’estudis ja tenia decidit marxar.
Què va passar? Al matí Moreno es va reunir dos cops amb el ministre d’Educació, Ladislau Baró, i el seu secretari d’Estat, Josep Anton Bardina. Tot fa pensar que en la trobada es va decidir rectificar. La directora de l’Escola Andorrana va explicar a les professores que no traurien a concurs les seves places de mobilitat, i només ho farien amb la de Paula Barreiro.
La directora de segona ensenyança d’Encamp, Vanessa Aloy, fa mesos que va comunicar la seva decisió de no continuar. Tot apunta que serà la cap d’estudis qui la substituirà.
AE EXIGEIX EXPLICACIONS PER LES "POSSIBLES DESTITUCIONS"
Andorra Endavant reclama explicacions sobre els criteris i procediments seguits pel ministeri, i qüestiona “per què s’ha pres aquesta decisió de manera tan abrupta i sobtada, sense un període previ de transició”.
El comunicat també planteja una reflexió més àmplia sobre el model educatiu i pregunta si “el ministeri preveu que els càrrecs de direcció dels centres educatius puguin ser de caràcter rotatiu” i si es preveuen “mecanismes d’avaluació d’aquests càrrecs tant per part del mateix ministeri com també per part del professorat i de l’alumnat”. Amb aquesta iniciativa, AE reafirma el seu compromís per “una educació transparent”.