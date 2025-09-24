Transport
La prova pilot del bus interparroquial costarà 62.279 euros
L'empresa adjudicatària ha estat Novotel, SAU
La prova pilot per impulsar la línia del bus interparroquial entre Escaldes i Andorra la Vella tindrà un cost de 62.279 euros. Govern ho ha fet públic aquest matí en un edicte al Butlletí Oficial del Principat d'Andorra (BOPA), esmentant que l'adjudicació ha recaigut en l'empresa Novotel, SAU, que ha rebaixat en prop de 3.000 euros el valor inicial estimat del contracte (65.000 euros). La durada del contracte és de sis mesos, i si la prova funciona, la intenció és mantenir la línia en substitució de la circular.
Segons el plec de bases del concurs, l’autobús sortirà del comú d’Andorra la Vella i passarà per l’ambaixada espanyola, el carrer de la Sardana, l’avinguda Consell d’Europa, la rotonda de la Dama de Gel, Caldea, la plaça Coprínceps, la plaça Creu Blanca, la Grau, el cementiri del Pessebre, les urgències de l’hospital, l’avinguda Doctor Mitjavila, la Rotonda, la Creu Grossa i la plaça Guillemó. El recorregut acabarà al comú de la capital.
Víctor González