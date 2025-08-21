ANDORRA LA VELLA / ESCALDES-ENGORDANY
Prova pilot per impulsar la línia de transport interparroquial
Pas endavant per a la línia d’autobús interparroquial d’Andorra la Vella i Escaldes-Engordany. El comú escaldenc ha convocat un concurs per contractar una prova pilot de sis mesos per avaluar el funcionament del servei. La línia interparroquial, de tipus circular, donarà servei a les zones centrals de les dues parròquies sense passar pels nuclis periurbans.
Segons el plec de bases del concurs, l’autobús sortirà del comú d’Andorra la Vella i passarà per l’ambaixada espanyola, el carrer de la Sardana, l’avinguda Consell d’Europa, la rotonda de la Dama de Gel, Caldea, la plaça Coprínceps, la plaça Creu Blanca, la Grau, el cementiri del Pessebre, les urgències de l’hospital, l’avinguda Doctor Mitjavila, la Rotonda, la Creu Grossa i la plaça Guillemó. El recorregut acabarà al comú de la capital.
65.000 valor estimat del contracte
L’horari d’inici de la interparroquial serà a les set del matí i el recorregut acabarà a tres quarts i cinc de nou del vespre, de dilluns a divendres. Els caps de setmana i dies festius nacionals el servei no estarà operatiu. Els comuns es reserven el dret d’ajustar la línia de servei regular, així com d’ampliar-la o reduir-la, en funció de les necessitats del servei. El vehicle haurà d’estar operatiu a partir de la data de formalització del contracte o de la data que s’indiqui en el mateix, que no podrà ser més tard del proper 29 de setembre.
Els comuns d’Andorra la Vella i Escaldes-Engordany van començar a treballar en el projecte d’autobús interparroquial en el mandat anterior. No es tracta, per tant, d’una línia substitutòria del recorregut circular, eliminat pel Govern fa un mes i quinze dies en el marc de la reorganització del transport nacional. Durant aquest temps, els comuns han treballat en la definició del trajecte que haurà de fer l’autobús. Les corporacions consideren que es tracta d’un servei essencial per als ciutadans de la vall central i estan convençuts que contribuirà a reduir el volum de vehicles a la carretera i a fomentar el transport públic.
El plec de bases del concurs preveu que el valor estimat del contracte és de 65.000 euros. La durada és de sis mesos, prorrogables per un primer període de sis mesos i, posteriorment, per períodes successius d’un any, sempre que la durada total del contracte no excedeixi de sis anys.
D’altra banda, i segons indica l’edicte de convocatòria del concurs, publicat al BOPA, el plec de clàusules administratives i de prescripcions tècniques que regeix el concurs es pot descarregar gratuïtament des del web de la plataforma de licitació electrònica del comú d’Escaldes. A més, les ofertes s’han de presentar exclusivament de forma electrònica abans del proper 11 de setembre a les tres de la tarda.
El projecte
- PARADA A LES ZONES CÈNTRIQUES. La línia interparroquial d’Andorra la Vella i Escaldes-Engordany, de tipus circular, donarà servei a les zones més cèntriques de la vall sense fer parada als nuclis periurbans.
- DE DILLUNS A DIVENDRES I DEL MATÍ AL VESPRE. L’horari d’inici de la interparroquial serà de set del matí a tres quarts i cinc de nou del vespre i de dilluns a divendres. Els caps de setmana i els festius nacionals no estarà operatiu.
- EN SERVEI A PARTIR DEL 29 DE SETEMBRE. El vehicle que farà el servei haurà d’estar operatiu a tot estirar el proper dia 29 de setembre. El termini per presentar ofertes al concurs acabarà el pròxim 11 de setembre.