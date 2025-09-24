Consell de ministres
L'executiu estudiarà "l'encaix" de la petició de la CEA de paralitzar l'obertura de negocis
Casal afirma que tots els sectors del país "advoquen pel creixement sostenible"
El Govern analitzarà la proposta de la patronal d'aturar l'obertura de comerços. El ministre portaveu, Guillem Casal, ha explicat que la ministra de Presidència, Economia, Treball i Habitatge, Conxita Marsol, estudiarà "si té encaix" la petició que va fer ahir en la reunió del Consell Econòmic i Social el president de la Confederació Empresarial Andorrana (CEA), Gerard Cadena, al·legant que s'han d'adoptar mesures per no continuar tensionant el mercat laboral per la falta de mà d'obra. Cadena va plantejar que es paralitzin les autoritzacions de nous negocis per limitar el creixement i garantir que els empresaris podran trobar personal amb les quotes que s'aproven i Casal ha assegurat que aquesta demanda de la patronal mostra que "el conjunt dels sectors del país advoquen pel creixement sostenible".
El ministre ha afirmat que aquesta petició de la patronal és una acció que coincideix amb la reflexió de fer el creixement digerible, de limitar les quotes i amb la que va fer el cap de Govern, Xavier Espot, al Consell General d'aplicar més mesures per frenar el creixement de la població. I ha recordat que Espot va parlar de la necessitat d'augmentar els dipòsits per als residents passius i els treballadors per compte propi perquè "surt massa econòmic venir a Andorra" i de repensar l'impost a la inversió estrangera per a l'adquisició de béns immobles. Casal ha assegurat que aquest plantejament de limitar els nous negocis s'ha tractat al consell de ministres diverses vegades i que la ministra Marsol l'ha de treballar i fer una proposta i per ara al Govern "no tenim una posició tancada ni ferma" al respecte.
Àlex Ripoll